Het overgrote deel van de landelijke winkelketens en -centra laat het Suikerfeest nog steeds links liggen, zo blijkt uit een jaarlijkse analyse van onderzoeksbureau Labyrinth. Het percentage winkels dat artikelen speciaal voor het Suikerfeest verkoopt, is in tegenstelling tot in voorgaande jaren licht gedaald. Wel is het aantal reclame-uitingen bijna verdubbeld.

In het onderzoek zijn 121 winkels in de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag meegenomen.

Slechts 8,3 procent van de winkels besteedt aandacht aan het islamitische feest, waaronder ICI PARIS XL, Albert Heijn en Holland & Barrett. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar: toen bood 9,4 procent van de winkels speciale artikelen voor het Suikerfeest aan. Onder 37 onderzochte webshops ligt dit percentage niet veel hoger: 10,4 procent.

Wel is het aantal winkels met zichtbare reclame-uitingen voor het Suikerfeest, zoals bordjes en slingers, bijna verdubbeld: van 5,8 procent in 2018 en 2019 naar 10,7 procent dit jaar.

Moslims wel belangrijke doelgroep in grote steden

Ondanks deze uitkomsten laat 73,7 procent van de winkels weten dat moslims een belangrijke doelgroep vormen. Veel winkelmedewerkers zeggen niet goed te weten waarom er weinig aandacht aan het feest wordt besteed.

Redenen zijn onder andere dat het geen gewoonte is om er aandacht aan te besteden of dat er geen opdracht voor is gegeven vanuit het hoofdkantoor. Mogelijk speelt ook de coronacrisis een rol.