In de fabriek van luxemerk Burberry in het Britse Castleford, waar normaal gesproken de befaamde trenchcoats met het ruitjespatroon in de voering worden gemaakt, worden nu niet-chirurgische beschermingsjassen gemaakt. Ook zet het bedrijf zich in voor de distributie van gezichtsmaskers, zowel medische als niet-medische.

Dat zegt Burberry vrijdag in een verklaring bij de presentatie van de jaarcijfers over het gebroken boekjaar. Ook steekt het bedrijf geld in onderzoek naar een vaccin tegen COVID-19. De fabriek waar de klassieke trenchcoats worden gemaakt, moest in verband met de coronacrisis in maart sluiten.

Op dit moment is nog steeds circa de helft van de winkels van het concern gesloten. De verkopen daalden in het afgelopen kwartaal met meer dan een kwart. In februari waarschuwde het merk al voor een terugval van de verkopen, aangezien Burberry net als andere luxemerken zeer geliefd is bij de Chinese consument.

Over het hele jaar kwamen de omzet en winst niet veel lager uit, gezien het feit dat de coronacrisis pas begon in de laatste drie maanden van het financiële jaar van Burberry (van januari tot en met maart).

Het bedrijf geeft geen verwachting af voor het lopende boekjaar. Er wordt wel stevig ingezet op online.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.