Renault kan waarschijnlijk 5 miljard euro aan staatssteun in de vorm van een lening tegemoetzien, maar dan moet de Franse automaker wel voor een aantal voorwaarden tekenen. Zo moeten toezeggingen op het gebied van de productie van elektrische auto's en relaties met toeleveranciers worden gedaan en moeten hi-techactiviteiten in Frankrijk worden geconcentreerd.

Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire gezegd in een interview met Le Figaro. Renault is nog een zelfstandig bedrijf, maar werkt in een alliantie wel nauw samen met het Japanse Nissan.

Volgens Le Maire zijn de gesprekken met Renault over staatssteun nog gaande. "Renault vecht voor zijn bestaan, maar ik had de lening nog niet ondertekend."

Frankrijk trekt in totaal zo'n 450 miljard euro uit om het land door de ergste economische crisis sinds de oorlog te helpen; het gaat om directe steun en leningen. Naar verwachting krimpt de Franse economie dit jaar met minstens 8 procent en komt het begrotingstekort uit op 9 procent.

Vorige week kwam naar buiten dat de bezuinigingen binnen het samenwerkingsverband van Renault en Nissan het einde voor de Renault Espace betekenen.