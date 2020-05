Facebook omarmt het thuiswerken ook voor ná het coronatijdperk. Dat biedt het bedrijf ook meer mogelijkheden voor het inhuren van personeel dat niet in Silicon Valley woont, de thuisbasis van Facebook. Het bedrijf begint in juli een campagne om personeel in te huren, zegt topman Mark Zuckerberg.

Hij verwacht dat in de komende vijf tot tien jaar de helft van het personeel het werk buiten de Facebook-kantoren doet. Het personeel dat nu al in dienst is bij het sociale netwerkbedrijf kan, afhankelijk van de functie en prestaties, thuis blijven werken. Deze werknemers moeten voor 1 januari 2021 laten weten waar ze zitten, in verband met de verschillende belastingregels.

Facebook is niet het eerste techbedrijf dat met het plan komt om personeel structureel meer of helemaal thuis te laten werken. Ook Twitter kwam met soortgelijke plannen, net als betaalplatform Square. Maar Facebook is met bijna 50.000 werknemers wel de grootste werkgever die dit voorstelt.

Plannen om dit jaar nog tienduizend mensen extra in te huren gaan volgens Zuckerberg door. In Atlanta, Dallas en Denver worden nieuwe 'hubs' gebouwd. "Niet noodzakelijkerwijs kantoren", aldus de Facebook-CEO. Wel zal er ruimte voor medewerkers komen om elkaar te kunnen ontmoeten.