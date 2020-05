China heeft voor dit jaar geen doel gesteld op welk percentage de economische groei zou moeten uitkomen en dat is voor het eerst sinds 1990. In dat jaar begon de republiek met het publiceren van de doelstellingen bij de opening van het Nationale Volkscongres.

De inmiddels op een na grootste economie ter wereld - na de VS - is economisch zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. De eerste gevallen daarvan waren in China en het land ging ook als eerste gedeeltelijk in lockdown.

De eerste voortekenen van de impact op de economie daarvan waren in het eerste kwartaal al duidelijk zichtbaar, toen een krimp van 6,8 procent werd genoteerd ten opzichte van een jaar eerder. Dat was de eerste krimp voor China in decennia.

"Voor dit jaar hebben we geen specifiek groeipercentage gesteld, met name omdat de situatie in verband met de wereldwijde pandemie en de economische en handelsomstandigheden erg onzeker zijn. De ontwikkeling van China is afhankelijk van een aantal onvoorspelbare factoren", zei premier Li Keqiang vrijdag.