De NS denkt dat het vijf jaar zal duren voordat het spoorbedrijf weer hetzelfde aantal reizigers zal vervoeren als voor de coronacrisis. Er wordt daarom de komende jaren rekening gehouden met een verlies van 4,7 miljard euro aan inkomsten, aldus de NS vrijdag in een persbericht.

Het grootste deel van het verwachte inkomstenverlies komt door een krimp van het aantal vervoerde passagiers. Bert Groenewegen, financieel-directeur bij de NS, zegt in gesprek met NRC dat de passagiers niet meteen weer als vanouds met de trein zullen reizen als de coronacrisis voorbij is.

"Het woon-werkverkeer zal veranderen. Het aantal e-bikes is niet aan te slepen. Veel bedrijven doen nu goede ervaringen op met thuiswerken en videobellen. Ook het hoger onderwijs zal meer op afstand worden geregeld", zegt Groenewegen over het reizigersgedrag.

De NS heeft de afgelopen periode via reizigersenquêtes en scenario's van het Centraal Planbureau (CPB) geprobeerd te voorspellen hoe de komende jaren eruit zullen zien. "In onze prognose zitten we in 2024 nog 7 procent onder het niveau van 2019. We denken dat we pas in de loop van 2025 op 1,3 miljoen reizigers per dag zitten, het aantal van voor de crisis", aldus Groenewegen.

Kleiner worden zonder ontslagen

Groenewegen stelt in NRC dat, ondanks het inkomstenverlies, er vooralsnog geen ontslagen zullen plaatsvinden. "Ons uitgangspunt is kleiner worden zonder ontslagen. Dat vergt dat we met werknemers gaan praten over nieuwe functies of locaties." De NS wil daarom in gesprek met de medezeggenschapsraad en de bonden.

Het spoorbedrijf benadrukt dat een "betaalbaar treinkaartje" vooropstaat bij de nog te nemen maatregelen. "NS wil en kan de verliezen niet afwentelen op de reiziger door de prijs van het treinkaartje te verhogen", laat de vervoerder weten. "NS wil zich juist tot het uiterste inspannen om de trein aantrekkelijk te houden, met een prettige verantwoorde reiservaring zoals Nederland vóór de coronacrisis gewend was."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.