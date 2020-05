In de maand maart, toen de maatregelen tegen verdere verspreiding tegen het coronavirus werden ingevoerd, ging de Nederlandse consument vaker online naar winkels en supermarkten. Sommige webwinkels wisten die bezoekers in april vast te houden, bij andere zijn de bezoekersaantallen teruggelopen naar het niveau van de maand ervoor of zelfs eronder.

Dat uit een analyse van cijfers van de Verenigde Internet Exploitanten (VINEX), dat het online gedrag van Nederlanders bijhoudt, op verzoek van NU.nl.

Bol.com was en is met afstand nog steeds de grootste webwinkel van Nederland. In maart was wel een duidelijke piek te zien in het aantal mensen dat op de site kwam. Dat lag bijna 3 procent hoger dan in de maand ervoor.

In aantallen ging het om 10,8 miljoen bezoekers versus 10,4 miljoen. In de maand april bleef het aantal zo goed als even hoog als de maand ervoor. Bij AH.nl, de webwinkel van Albert Heijn, was in maart ook sprake van een piek, maar die lijkt van tijdelijke aard te zijn geweest.

Amazon lijkt zich ook genesteld te hebben

In februari kwam 44,2 procent van de Nederlanders op AH.nl, in maart liep dat op tot 45,8 procent, maar afgelopen maand was dat teruggelopen tot 44 procent. In aantallen bezoekers stond AH.nl in februari op zo'n zeven miljoen, in maart op 7,3 miljoen en in april weer terug rond de zeven miljoen.

De bezoekers van Wehkamp liggen in absolute aantallen veel lager dan die van bol of AH, maar de winkel groeit hard. Kwam in februari 17,5 procent wel eens op Wehkamp.nl, in maart liep dat op tot bijna een vijfde en vorige maand tot ruim 22 procent. In het geval van Wehkamp komt dat neer op een groei van 2,8 miljoen naar 3,6 miljoen bezoekers.

Amazon, dat in februari zijn Nederlandse website lanceerde, nam ook behoorlijk toe in het bereik in maart, tot 28,8 procent, in april zakte dat iets terug naar 25,4 procent. De webgigant lijkt zich daarmee ook in het Nederlandse online landschap genesteld te hebben. De afgelopen maand ging het bij Amazon om iets meer dan vier miljoen bezoekers.