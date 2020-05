Op weg naar het weer op gang brengen van het intra-Europese verkeer zijn op verzoek van de Europese Commissie (EC) richtlijnen voor de luchtvaart opgesteld. Deze moeten ervoor zorgen dat de risico's op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk worden gehouden. Voor het hele traject, zowel op de luchthaven als in het vliegtuig, is afstand houden het devies.

Ook het dragen van een gezichtsmasker en zo vaak mogelijk de handen wassen maken deel uit van de basisrichtlijnen die de European Union Aviation Safety Agency (EASA) en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) gezamenlijk hebben opgesteld op verzoek van Brussel.

EASA erkent dat het in een vliegtuig natuurlijk lastig is om afstand te houden en stelt dat dan ook niet verplicht. "In het vliegtuig bieden de richtlijnen enige flexibiliteit. Maar, waar mogelijk gezien de voorgeschreven verdeling van passagiers over het toestel in verband met de veiligheid en de indeling van het vliegtuig, moet zoveel mogelijk afstand zijn tussen de passagiers."

Op luchthavens geldt sowieso dat afstand moet worden gehouden bij het inchecken en boarden. De Europese luchtvaartkoepel stelt dat passagiers er gerust op kunnen zijn dat de gefilterde lucht aan boord van vliegtuigen veiliger en schoner is "dan de lucht velen van ons op de grond inademen".

Ryanair zegt donderdag in een reactie op de bekendmaking van de richtlijnen te verwachten dat het toerisme in juli en augustus weer op gang kan komen, maar benadrukt tegelijkertijd dat de maatregel in het Verenigd Koninkrijk en Ierland dat reizigers na aankomst eerst twee weken in quarantaine moeten, dan wel van tafel moet.

"Dat zijn ineffectieve en niet te implementeren regels", aldus CEO Michael O'Leary.

