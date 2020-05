De Europese Unie (EU) overweegt bedrijven te hulp te schieten die flink lijden onder de coronacrisis, maar niet geholpen worden door de eigen nationale overheid. Dat zegt de eurocommissaris Paolo Gentiloni in een donderdag gepubliceerd interview met het Duitse Handelsblatt.

Duitsland en Frankrijk vonden elkaar afgelopen vrijdag in een plan om 500 miljard euro Europees geld beschikbaar te stellen voor de landen die het hardst geraakt worden door de coronacrisis. Het zou gaan om een gift en geen lening.

"We overwegen nog een nieuw instrument toe te voegen aan ons pakket van maatregelen", zegt Gentiloni in het interview. "In de vorm van financiële steun voor bedrijven die geen steun krijgen van hun overheden."

Volgens de EU-commissaris is dat van belang voor 'pan-Europese ketens', zoals de auto-industrie waarbij het eindproduct tot stand komt uit onderdelen van verschillende fabrikanten, uit verschillende landen.

Als een schakel uit zo'n keten wegvalt, komen alle andere bedrijven uit de keten in de problemen. De Eurocommissaris, van Italiaanse afkomst, zegt zich ook zorgen te maken over de toeristische sector. Europa moet er alles aan doen die sector te helpen. "Want deze levert een grote bijdrage aan de economie."