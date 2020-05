Waar in sommige steden de politie in het centrum moet ingrijpen omdat het te druk is om voldoende afstand te kunnen houden, is het centrum van Amsterdam nog zo goed als uitgestorven. Het centrum dreef op, vaak buitenlandse, toeristen. Amsterdammers of Nederlanders waren er niet of nauwelijks nog te vinden en dat wreekt zich nu.

"In de Pijp is het wel gezellig druk, maar in het centrum niet. We moeten een duurzamer soort toerisme creëren en dat begint met de fiets", zegt Benno Leeser van Gassan Diamonds. Met twee winkels in hartje Amsterdam en een diamantslijperij waar rondleidingen worden gegeven, heeft hij het toerisme in de stad zien groeien én wegvallen.

Amsterdammers moeten weer verleid worden om naar hun eigen stadscentrum te gaan. "Dat sluit ook aan op de wens van de gemeente om het centrum autoluw te maken", zegt Leeser. "We moeten mensen laten weten dat ze welkom zijn in onze mooie musea, hotels en winkels." Na de Amsterdammer moet ook de rest van Nederland verleid worden en dan de buurlanden.

"Uiteindelijk hopen we ook op de Chinese toerist"

"We moeten af van die Engelsen die hun vrijgezellenfeest komen vieren, waar de stad nauwelijks iets aan heeft." Volgens Leeser keerde de gemeente zich mede door het imago van die toerist tegen het toerisme. "Maar nu zien ze ook de afhankelijkheid ervan." Het toerisme moet weer opbloeien, maar dan wel met het goede soort toeristen. "Zodat het toerisme echt een duurzame sector wordt."

De gemiddelde vakantieganger geeft in Nederland zo'n 600 euro per verblijf uit, zo blijkt uit cijfers van het NBTC. In totaal droeg toerisme vorig jaar voor 13,4 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. Specifieke financiële cijfers voor Amsterdam heeft het NBTC niet voorhanden.

Wel is bekend dat het toerisme in Amsterdam goed is voor circa 150.000 banen, waarvan bijna de helft in Amsterdam en een kwart in de Haarlemmermeer, waar luchthaven Schiphol ligt. Gassan heeft ook een winkel op de luchthaven. "Daar lag de omzet eerst op 98 procent en nu rond de 92 procent, dus het krabbelt op."

Leeser hoopt dat uiteindelijk de Chinese toerist Amsterdam ook weer weet te vinden. "Het grootste deel van onze inkomsten, komt van de Nederlandse consument, met de Chinezen als goede tweede. We hopen eerst de Amsterdammers weer in de stad te zien, dan de rest van Nederland en de buurlanden, maar uiteindelijk toch ook die Chinese toerist."

