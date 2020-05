Het Japanse autoconcern Nissan zint nog steeds op verdere juridische stappen in de zaak tegen de voormalige bestuursvoorzitter Carlos Ghosn. Dat laat het bedrijf donderdag in een verklaring weten nadat in de Verenigde Staten twee mannen zijn aangehouden die Ghosn eind vorig jaar zouden hebben helpen ontsnappen vanuit Japan naar Libanon.

"Nissan heeft kennis genomen van de uitzettingsprocedure van de VS. Zoals we al eerder bekend hebben gemaakt, betreurt het ons zeer dat de voormalige bestuursvoorzitter heeft weten te ontkomen aan de rechtsgang", aldus Nissan in de verklaring.

Het bedrijf stelt dat het geen partij is in het uitleveringsproces van de twee aangehouden mannen, maar dat het wel overweegt om "gepaste juridische stappen" te ondernemen.

De Amerikaanse autoriteiten arresteerden woensdag op verzoek van Japan twee mannen die Ghosn zouden hebben geholpen te ontsnappen uit Japan. De voormalig Nissan-topman zou daar berecht worden in verband met financiële malversaties, maar wist ongezien het land uit te komen. Naar verluidt in een kist waar muziekinstrumenten in worden getransporteerd.

Ghosn vluchtte naar Libanon. Hij wordt door Nissan onder andere beschuldigd van het knoeien met omzetcijfers, misbruik van geld van de zaak en het schaden van het vertrouwen. Het autobedrijf heeft in februari van dit jaar een claim van ruim 90 miljoen dollar tegen de voormalige bestuursvoorzitter ingediend.