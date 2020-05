(Middel)grote bedrijven die van groot belang zijn voor de Nederlandse economie, kunnen mogelijk genationaliseerd worden als zij na de verlengde maatregelen van het tweede steunpakket nog in de economische problemen zitten. Het kabinet zegt de mogelijkheden daartoe te onderzoeken, blijkt woensdag uit een Kamerbrief naar aanleiding van het nieuw aangekondigde steunpakket.

Het kabinet benadrukt wel dat nationalisatie slechts in "uiterste gevallen"aan de orde zou zijn. Eerst moeten bedrijven op zoek naar financiering vanuit de markt. Pas als dit niet lukt, zou de overheid in kunnen stappen.

"Eventuele kapitaalsteun is immers een vergaande interventie en daarmee zou dit altijd een uiterst redmiddel zijn en

alleen kunnen worden ingezet als marktoplossingen niet meer mogelijk blijken te zijn en andere regelingen geen soelaas bieden", verklaren de ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de Kamerbrief.

De eventuele staatssteun zou niet zomaar voor ieder bedrijf in de problemen gelden en zou beperkt worden voor ondernemingen die "bijvoorbeeld door hun kennis, innovatiekracht of belangrijke werkgelegenheidseffecten cruciaal zijn voor de Nederlandse economie". Wanneer de eerste uitkomsten van het onderzoek verwacht worden, is niet bekend.