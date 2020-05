Transavia begint vanaf 4 juni weer mondjesmaat te vliegen. De eerste vluchten zijn vanaf Schiphol naar zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje. Dat heeft de maatschappij woensdag bekendgemaakt.

In Spanje geldt nog code oranje en inkomende reizigers moeten dan ook twee weken in quarantaine. "Een deel van onze reizigers zal ondanks deze restricties naar Spanje gaan voor familiebezoek of om te genieten van hun tweede huis", aldus Transavia.

Ook het reisadvies van de Nederlandse overheid voor alle landen in Europa staat nog op oranje, wat inhoudt dat het advies is om alleen noodzakelijke reizen te ondernemen. "De verantwoordelijkheid ligt ook bij de passagier", zegt een woordvoerder van Transavia daarover. "De afweging om al dan niet te gaan, maakt de passagier zelf."

Mondkapjes zijn verplicht

Griekenland heeft nu nog een inreisverbod voor Nederlanders, maar Transavia gaat ervan uit dat dat na 31 mei wordt opgeheven. "In Portugal zijn de harde restricties opgeheven." Net als bij moederbedrijf KLM moeten zowel passagiers als bemanning aan boord mondkapjes dragen. Reizigers moeten daar zelf in voorzien.

"Passagiers van wie de vlucht wordt geannuleerd, ontvangen hierover de komende dagen bericht", aldus de maatschappij. Met ingang van 4 juni houdt Transavia zich ook aan de Europese wetgeving dat passagiers wanneer hun vlucht wordt geannuleerd recht hebben op de keuze tussen geld terug en een voucher.

Transavia hield de hele vloot sinds 23 maart aan de grond als gevolg van de beperkingen in verband met het coronavirus.