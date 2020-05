De Inspectie SZW heeft voor het eerst sinds de corona-uitbraak ingegrepen bij een bedrijf dat zich niet aan de regels hield. Bij een groentekweker uit het Friese Waadhoeke is een zogenoemde eis tot naleving neergelegd, zo meldt de Inspectie woensdag.

"We hebben wel eerder gecontroleerd op naleving van de regels en gewaarschuwd, maar dit is de eerste keer dat we daadwerkelijk moesten ingrijpen", zegt een woordvoerder desgevraagd. Als het bedrijf zich nu alsnog niet aan de maatregelen houdt, kan de Inspectie SZW een boete opleggen.

Bij het bedrijf in kwestie werken zo'n honderd mensen. "Na diverse meldingen, waaronder van de gemeente, bij de Inspectie en telefonisch onderzoek, besloot de Inspectie vorige week een fysieke inspectie uit te voeren bij de kweker." Daaruit bleek dat de RIVM-richtlijnen op een aantal fronten niet werden nageleefd.

"Zo moeten alle werknemers 's morgens via een smalle gang richting een grote hal om daar in te klokken", licht de Inspectie toe. "Aan het eind van de dag moeten de werknemers het pand weer via de smalle gang verlaten." Ook was er geen toezicht op hoeveel werknemers tegelijkertijd aanwezig waren in de kleedkamers en wasruimte.

Daarnaast werd op een aantal plekken de verplichte 1,5 meter afstand niet bewaard. De Inspectie gaat ervan uit dat het bedrijf zich voortaan wel aan de regels houdt.

