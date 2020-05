Het beleid om vakantiegangers waarvan de reis wordt geannuleerd een voucher te geven om daarmee een nieuwe vakantie te kunnen boeken, loopt in principe op 1 juni af. Over de periode daarna is nog geen besluit genomen. Volgens de branche moet de overheid duidelijkheid verschaffen.

"Net als de consument, snakken wij naar duidelijkheid", zegt directeur Erik Jan Reuver van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), de organisatie die in ieder geval tot 1 juni garant staat voor de vouchers die zijn uitgegeven. "Iedereen kijkt naar de overheid, zowel voor het reisbeleid als voor financiële steun."

Dat beleid heeft betrekking op het reisadvies, dat nu nog voor alle landen op oranje staat. Dat betekent dat alleen gereisd mag worden als het noodzakelijk is. De overheid zou bekend moeten maken vanaf wanneer weer gereisd kan worden. "Waarbij het zeer wenselijk is dat er een Europese aanpak is, zodat alle burgers in Europa weten waar zij aan toe zijn."

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt desgevraagd dat overeenstemming binnen Europa lastig is. "We voeren nu gesprekken met verschillende Europese landen, waaronder Frankrijk en Duitsland, om te kijken of we tot afstemming kunnen komen om de restricties op termijn op te heffen."

Het geld is er simpelweg niet

De SGR heeft een oorlogskas van 80 miljoen euro en is bang dat de bodem van die kas in zicht komt als de restricties niet snel worden opgeheven. "We hebben geen zuiver beeld van hoeveel aan vouchers al is uitgegeven, maar je loopt een keer tegen de grens aan", aldus de SGR-directeur. "We weten ook niet hoeveel er nog op ons af komt."

Om de reisorganisaties bij annulering geld te laten uitkeren in plaats van een voucher, is volgens de SGR geen reële optie. "Reizigers hebben recht op geld terug als zij dat willen, maar het geld is er simpelweg niet. De touroperators hebben die reizen al betaald, aan de luchtvaartmaatschappijen en hotels in het buitenland."

De SGR kijkt voor financiële steun nadrukkelijk naar de overheid. Volgens Reuver heeft Brussel de aanbeveling gedaan dat overheden voor een deel garant zou moeten staan voor vouchers die worden uitgegeven voor reizen die niet doorgaan. "Daar zijn we ook over in gesprek."

Dat zou in ieder geval de financiële kant van de zaak iets verlichten. "Wij vinden dat de consument recht heeft op die garantie, maar als wij ook niet meer aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn we nog verder van huis."