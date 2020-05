Luchtvaartmaatschappij Transavia wil vanaf 4 juni weer gaan vliegen. De toestellen van de dochtermaatschappij van KLM staan sinds 23 maart aan de grond als gevolg van de reisbeperkingen die gelden in verband met het coronavirus.

"Vanaf 4 juni verkent Transavia de mogelijkheid om haar netwerk weer op te starten naar een aantal bestemmingen", laat de maatschappij weten. Met ingang van die datum houdt Transavia zich ook aan de Europese wetgeving en hebben passagiers recht op de keuze tussen geld terug en een voucher wanneer hun vlucht wordt geannuleerd.

Ook KLM doet dat inmiddels. Beide maatschappijen gaven reizigers in eerste instantie geen keuze tussen een voucher en geld terug, wat werd gedoogd door de Nederlandse overheid. Dat was echter tegen het zere been van Brussel, want de lidstaten moeten zich aan de Europese wetgeving houden.

Daarop heeft nu zowel KLM als Transavia het beleid aangepast. In het geval van Transavia waren alle vluchten gestaakt tot en met 3 juni. De nieuwe regeling geldt voor vluchten na die datum die alsnog komen te vervallen.

Een woordvoerder van Transavia zegt dat reizigers in het geval van annulering een mail krijgen die hen het recht op geld terug biedt. "Maar dat duurt wel wat langer dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn."