Huizen waren in april 7,3 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is een grotere prijsstijging dan in de afgelopen maanden, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster woensdag.

Ook het aantal transacties was vorige maand flink groter in vergelijking met een jaar eerder. Het ging om 18.854 verkopen van bestaande woningen, 9 procent meer dan in april 2019.

Al sinds juni 2013, toen de woningprijzen na de crisis van 2008 een dieptepunt bereikten, is er sprake van een stijgende trend. Sinds mei 2018 vallen de huizenprijzen hoger uit dan ooit tevoren.

Vergeleken met het dieptepunt in 2013 lagen de woningprijzen in april 46,7 procent hoger.