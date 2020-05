De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat het aantal mensen met werk in april met 160.000 is gedaald naar 8,9 miljoen. Dat is de grootste daling sinds het begin van de tellingen in 2003, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Maar liefst 100.000 jongeren kwamen zonder werk te zitten.

Eind april registreerde het UWV 292.000 lopende WW-uitkeringen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen bedroeg bijna 74.000 voor de hele maand. Gewoonlijk komen wekelijks gemiddeld 9.400 nieuwe uitkeringen van dit type bij, nu waren dit er 14.700 per week.

In alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen toe. De grootste toenames waren te zien in de schoonmaakbranche, detailhandel, cultuursector, horecasector, cateringbranche en uitzendbranche. Alle leeftijdsgroepen kregen te maken met een toename, maar bij 15- tot 25-jarigen was die het grootst.

Het CBS publiceert normaal gesproken werkloosheidscijfers per kwartaal, maar koos er vanwege de ingrijpende coronamaatregelen voor om een maandcijfer te publiceren. "De cijfers zijn, anders dan gebruikelijk, voorlopig en kunnen de komende maanden nog worden bijgesteld", benadrukt het statistiekbureau.

Consumentenvertrouwen

Het consumentenvertrouwen is in mei verder afgenomen, meldt het statistiekbureau woensdag eveneens.

Het oordeel over het economisch klimaat is veel negatiever geworden. Opvallend is wel dat de koopbereidheid laag is, maar niet verder daalt.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.