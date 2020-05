De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat in april het aantal mensen met werk is afgenomen met 180.000, naar 8,9 miljoen. Dat is de grootste sprong sinds de telling in 2003 begon, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Maar liefst 100.000 van de mensen die hun werk verloren, zijn jongeren.

Eind april registreerde het UWV 292.000 lopende WW-uitkeringen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen op het totaal bedroeg bijna 74.000 voor de hele maand. Gewoonlijk komen er per week gemiddeld 9.400 nieuwe uitkeringen van dit type bij, nu waren dit er 14.700 per week.

In alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen toe. De grootste toenames waren te zien in de schoonmaakbranche, detailhandel, cultuur, horeca, catering en bij uitzendbedrijven. Ook was bij alle leeftijdsgroepen een toename te zien, hoewel deze het grootst was bij 15- tot 25-jarigen.

Het CBS publiceert gewoonlijk alleen per drie maanden de ontwikkeling van de werkloosheid, maar koos er vanwege de ingrijpende coronamaatregelen nu toch voor om een maandontwikkeling te publiceren. "De cijfers zijn, anders dan gebruikelijk, voorlopig en kunnen de komende maanden nog worden bijgesteld", schrijft het statistiekbureau als voorbehoud.

