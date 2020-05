De horeca mag vanaf 1 juni om 12.00 uur weer open. Iedereen moet 1,5 meter afstand van elkaar houden, maar er wordt een uitzondering wordt gemaakt voor mensen uit hetzelfde huishouden en stellen. Zij mogen bij elkaar aan een tafeltje zitten. Dat is duidelijk geworden na de persconferentie van dinsdag over de versoepeling van de coronamaatregelen.

Aan het aantal mensen dat in totaal op een terras mag zitten, wordt geen maximum gesteld, als tussen de tafels maar 1,5 meter afstand is. Binnen mogen dertig gasten worden toegelaten. In de plannen van twee weken geleden zouden dertig mensen binnen mogen inclusief het personeel, dat is nu aangepast naar exclusief het personeel.

Alle gasten moeten van tevoren reserveren, voor een plaatsje binnen in het café of restaurant. Directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) stelt dat de horeca wel zal vragen maar niet zal proberen om te controleren of mensen inderdaad uit hetzelfde huishouden komen als ze aan een tafel willen zitten. "Dat kan ook helemaal niet, we gaan ervan uit dat mensen verstandig omgaan met de verruiming. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Volgens de directeur van KHN mogen ook mensen die samen komen aan dezelfde tafel zitten. "Dat is toegezegd, zoals stelletjes bijvoorbeeld. Je gaat doorgaans niet met onbekenden uit eten."

KHN ziet de verruiming van de maatregelen als een 'tweetrapsraket'. "Het heeft alleen zin als het tweede financiële steunpakket voldoende is om de schade te compenseren en het eerste steunpakket met terugwerkende kracht gerepareerd wordt", aldus Beljaarts. Woensdag komt het kabinet met een nieuw steunpakket om de economie te ondersteunen.