KLM stelt de vrijwillige vertrekregeling, die eerder al op beperkte schaal bestond, met ingang van 1 juni open voor al het personeel. De maatschappij anticipeert daarmee op verdere inkrimping van het personeelsbestand in verband met de gevolgen van de coronacrisis.

"Deze vrijwillige vertrekregeling loopt vooruit op noodzakelijke volgende stappen", aldus KLM dinsdag. De maatschappij verwacht dat de gevolgen van de coronacrisis ertoe leiden dat er voor een langere periode minder werk is dan voorheen.

"Vele maatregelen zijn al genomen om KLM door deze ongekend moeilijke periode te loodsen, maar het is duidelijk dat er hiervoor nog meer moet gebeuren", zegt KLM in een verklaring. "Tegen deze achtergrond verruimt KLM nu de mogelijkheid voor medewerkers om het bedrijf vrijwillig en met een financiële vergoeding te verlaten."

Eerder nam KLM al afscheid van een paar duizend medewerkers met een tijdelijk contract. Volgens KLM kan de vertrekregeling gedwongen ontslagen zo veel mogelijk voorkomen of beperken. "KLM neemt liever afscheid van medewerkers die daar zelf voor kiezen dan van collega's die daar niet vrijwillig voor kiezen."

Al voor de coronacrisis was in de cao met de vakbond voor het cabinepersoneel afgesproken dat er voor hen een vrijwillige vetrekregeling in het leven werd geroepen. Dat gold voor een beperkt aantal arbeidsplaatsen.

