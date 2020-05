Facebook stort zich met de lancering van Facebook Shops in het online winkelgeweld. Online shoppen was al een groeimarkt, door de coronacrisis zet die trend versterkt door. Met ingang van dinsdag zijn de Facebook Shops wereldwijd geopend.

Facebook maakt daarbij gebruik van alle kanalen die het heeft om consument en winkelier aan elkaar te koppelen, behalve Facebook ook Instagram en WhatsApp. Bedrijven kunnen op Facebook of Instagram een pagina maken die gezien moet worden als een soort etalage.

"Met een catalogus met producten die de winkelier onder de aandacht wil brengen", licht een woordvoerder van het bedrijf toe. Consumenten kunnen op de producten klikken als ze deze willen kopen. De bedrijven moeten wel ook al actief zijn met een eigen website met shopmogelijkheid, want vanaf de Facebook- of Instagram-pagina worden klanten vervolgens doorgeleid naar de eigen internetpagina om de aankoop daadwerkelijk af te ronden.

"De check-out mogelijkheid wordt nog niet geboden via onze platforms", zegt de woordvoerder. Het opzetten van een Facebook Shop is gratis voor de winkeliers. Facebook verdient aan de mogelijkheden die ondernemers wordt geboden om gebruikers naar hun site te krijgen, via advertenties.

Via Facebook Messenger, Instagram Direct of WhatsApp kunnen klant en winkelier contact hebben. Volgens Facebook is de introductie van Shops mede ingegeven door het coronavirus. "Bedrijven zijn in deze tijd op zoek naar nieuwe manieren om hun producten en diensten online aan te bieden."