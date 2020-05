De Europese Commissie heeft de kostbare behandeling voor de spierziekte SMA bij jonge kinderen met het middel Zolgensma goedgekeurd. Farmaceut Novartis zegt dinsdag te hopen dat de behandeling nu snel beschikbaar zal zijn.

Eerder werd het middel al goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA).

Een eenmalige behandeling kost ruim 1,9 miljoen euro. Het medicijn is gemaakt om spinale musculaire atrofie, een progressieve spierziekte, te behandelen. Deze aandoening kan de spieren van patiënten met SMA type 1 in zeer snel tempo verzwakken, waardoor ze niet meer kunnen ademen of bewegen.

In januari van dit jaar ontstond ophef omdat Novartis een soort loterij in het leven had geroepen die het geneesmiddel moest verloten onder de patiënten. Dit deed het bedrijf omdat het middel nog niet was goedgekeurd voor de Europese markt.

"Loterijen zijn in feite kansspelen en dit model past absoluut niet bij de gezondheidszorg", zo stelden de gezondheidsministers van België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland.