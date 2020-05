De bouwsector heeft in het eerste kwartaal geen last gehad van de coronacrisis. Niet alleen viel de omzet hoger uit, ook de totale bouwsom van vergunningen voor bouw- en verbouwwerkzaamheden nam toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag.

De bouwsector, projectontwikkelaars niet meegerekend, noteerde een omzetstijging van 9,1 procent. De totale bouwsom groeide in het eerste kwartaal eveneens.

Die voor nieuwbouw en verbouwingen aan woningen steeg met 11 procent en de sector kon in het eerste kwartaal vergunningen voor 14.000 nieuwe woningen bijschrijven, een plus van 7 procent. De bouwsom van vergunningen voor nieuwe bedrijfspanden kwam 21 procent hoger uit.

Het ging bovendien alle branches voor de wind in de eerste drie maanden van dit jaar. De zogeheten gespecialiseerde bouwbedrijven zoals dakdekkers noteerden 11,1 procent meer omzet, terwijl ondernemers in de grond-, water- en wegenbouw 8,4 procent meer omzet haalden.

Daarentegen viel het aantal faillissementen in de sector voor het zevende kwartaal op rij hoger uit. Er vielen in het eerste kwartaal zeven bedrijven om, waarmee de teller eind maart op 121 kwam. Ook zijn de negatief gestemde bedrijven inmiddels in de meerderheid, aangezien het ondernemersvertrouwen inmiddels op -10,6 staat, het laagste niveau in zes jaar.

De helft van de ondernemers rekent in het tweede kwartaal op minder omzet. Nog eens 20 procent van de bedrijven verwacht in het personeelsbestand te moeten snijden.