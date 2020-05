Goed nieuws voor liefhebbers van het Sprookjesbos en Droomvlucht: na enkele maanden gesloten te zijn geweest heropent pretpark De Efteling woensdag de deuren. Met glijbanen voor snacks, eenrichtingsverkeer in Het Sprookjesbos en lege rijen stoeltjes in achtbanen wil het pretpark uit Kaatsheuvel ervoor zorgen dat gasten veilig van het park kunnen genieten.

Abonnees van het park konden sinds zaterdag een ticket en tijdslot reserveren en maandag kwamen daar nog eens reguliere bezoekers bij. Dat leidde tot drukte: op het hoogtepunt stonden maandag ongeveer 24.000 mensen in de virtuele wachtrij, waardoor het park inmiddels tot aan Pinksteren is volgeboekt.

Dat het zo moeilijk is om een ticket in handen te krijgen, heeft alles te maken met de coronamaatregelen van het park. Om de veiligheid te kunnen garanderen mag namelijk maar een derde van de normale capaciteit naar binnen.

Hoeveel mensen er precies door de poorten van het park mogen kan een Efteling-woordvoerder niet precies zeggen, maar woensdag worden enkele duizenden mensen verwacht. "Dat klinkt als heel veel, maar De Efteling beslaat veertien voetbalvelden. Bij vijftienhonderd bezoekers lijkt het alsof je het park voor jezelf hebt", aldus de woordvoerder.

Glijbaan voor gefrituurde snacks

De Efteling-gangers moeten zich wel aan bepaalde maatregelen houden. Zo geldt er eenrichtingsverkeer in het Sprookjesbos, wordt in een achtbaan om en om een rij stoeltjes vrijgehouden en zijn er stavakken in de wachtrij om afstand te bewaren.

De Efteling toont ook haar creatieve kant als het gaat om coronamaatregelen: een van de bekende snacks van het park, de Eigenheymer (gefrituurde aardappelspiralen op een stokje), wordt via een glijbaantje bij de bezoeker bezorgd. Ook staan er door het hele park desinfectiepunten en worden attracties en plekken die vaak worden aangeraakt, zoals railingen, vaker schoongemaakt.

Proeven zonder problemen

De Efteling verwacht dat de opening zonder problemen zal verlopen. De afgelopen week zijn de maatregelen volop getest. Eerst mochten medewerkers in kleine groepjes het park in, daarna medewerkers met hun gezinnen en vervolgens abonnees en gasten van het hotels.

"De tests verliepen zonder noemenswaardige problemen", zegt de woordvoerder. "Alleen toen collega's elkaar na een lange tijd weer tegenkwamen, gingen ze iets te dicht op elkaar staan. Maar in de verdere proeven met de gezinnen erbij waren er geen problemen".