Rijkswaterstaat ziet dat de drukte op de weg met name in de weekenden toeneemt. Ten opzichte van het dieptepunt in week 13 is de zogeheten verkeersintensiteit in het weekend verdubbeld tot 60 procent van het 'normale' niveau, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat dinsdag tegen NU.nl.

Hoewel de verkeersintensiteit, waarmee het aantal auto's of voertuigen dat een bepaald punt passeert bedoeld wordt, in het weekend kleiner is dan doordeweeks, is de toename wel sterker. Volgens Rijkswaterstaat is de drukte op werkdagen de afgelopen weken gelijkmatiger gestegen.

Pas sinds week 18 ziet de organisatie een forsere toename. Het wegverkeer zit doordeweeks inmiddels op ongeveer twee derde van de normale intensiteit. Wel zijn er nog steeds grote regionale verschillen. In het noorden van het land zit het wegverkeer op zo'n 80 procent van de normale verkeersdrukte, terwijl dat bij de grensovergang Hazeldonk 50 procent is.

Of de recente stijging van de verkeersdrukte samenhangt met het besluit om mensen met zogeheten contactberoepen weer aan het werk te laten, kan Rijkswaterstaat niet zeggen. De week daaraan voorafgaand was er vanwege 4 en 5 mei geen volledige meetweek. Ook deze week zal vanwege Hemelvaart een vertekend beeld geven.

Rijkswaterstaat verwacht pas tegen het einde van de maand meer te kunnen zeggen over een eventueel verband.