In het Verenigd Koninkrijk rijst het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen de pan uit sinds de lockdown vanwege de coronapandemie van kracht is. Sinds 1996 zijn er niet zoveel aanvragen ingediend als in april, meldt het Office for National Statistics (ONS) dinsdag.

Tussen maart en april werd de grootste toename ooit genoteerd. Het aantal aanvragen steeg met 856.500 naar ruim 2 miljoen. Dat komt neer op een toename van 69 procent, aldus het nationale statistiekbureau.

De klim zou nog steiler zijn geweest als de Britse overheid geen steunmaatregelen had getroffen. Zo krijgen werknemers die tijdelijk gedwongen thuiszitten door de overheid 80 procent van hun loon doorbetaald. Zij worden niet meegerekend in de werkloosheidscijfers.

"Hoewel we slechts de eerste weken van de restricties behandelen, laten de cijfers zien dat COVID-19 een enorme impact op de arbeidsmarkt heeft", aldus ONS-statisticus Jonathan Athow.

Ook de daling in het aantal beschikbare vacatures duidt hierop. De horeca zag de grootste krimp.

Het werkloosheidscijfer kwam in het eerste kwartaal op 3,9 procent uit. In het tweede kwartaal kan het percentage volgens experts oplopen tot maar liefst 10 procent.

