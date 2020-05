JDE Peet, het moederbedrijf van Douwe Egberts, gaat naar de beurs. De geplande beursnotering moet over enkele weken rond zijn, zo kondigt het bedrijf dinsdag aan.

Met de beursgang moet tussen de 1,5 en 2 miljard euro opgehaald worden, waarvan 700 miljoen via een aandelenuitgifte. De beursgang moet JDE Peet in staat stellen de schulden te verlagen om de eigen financiële positie te verbeteren.

"Het bedrijf staat er goed voor en we kijken ernaar uit om nieuwe aandeelhouders te verwelkomen die met ons willen groeien", aldus CEO Casey Kelley.

In december vorig jaar, na de samenvoeging van Jacobs Douwe Egberts en het Amerikaanse Peet's Coffee, was er ook al sprake van een beursgang. Die werd in maart uitgesteld vanwege sterke koersdalingen in Amsterdam. Naast Douwe Egberts vallen ook merken als Senseo, Pickwick en L'OR onder JDE Peet.

JDE Peet, in 2019 goed voor een omzet van 6,9 miljard euro, is eigendom van investeringsmaatschappij JAB.