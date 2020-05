Het totale vermogen van de allerrijksten van Nederland blijkt dubbel zo hoog als eerder werd gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Financiën naar het huidige belastingstelsel, dat als basis moet dienen voor een beter en toekomstbestendiger nieuw stelsel.

Uit een van de onderzoeken, er zijn er in totaal elf gedaan, komt naar voren dat het totale vermogen van zogenoemde 'aanmerkelijke belanghouders' geen 200 miljard euro, maar 400 miljard euro is. "Een verdubbeling van wat tot nog toe uit de statistieken bleek", aldus een van de maandag gepresenteerde uitkomsten.

Aanmerkelijk belanghouders zijn mensen die minimaal 5 procent van de aandelen in handen hebben van een onderneming. Volgens Financiën is het vermogen van de aanmerkelijk belanghouders "voornamelijk in handen van de top 1 procent meest vermogende huishoudens in Nederland".

Nederland heft ten opzichte van andere landen relatief weinig belasting op vermogen. Niet alleen op dat van de rijksten, ook op dat van huizenbezitters. De relatief lage belasting op vermogen wordt gezien als een van de knelpunten in het huidige belastingstelsel. De steeds hogere lastendruk op arbeid is er ook een. "Voor middeninkomens is het de afgelopen vijftien jaar minder aantrekkelijk geworden om meer te gaan werken."

Wirwar aan belastingen en toeslagen

Lagere inkomens zijn weliswaar minder belasting gaan betalen, maar de wirwar aan belastingen en toeslagen heeft het wel ingewikkelder gemaakt. Ook komt schade aan klimaat en gezondheid niet voldoende aan bod in het huidige belastingstelsel.

Volgens Financiën staan Nederlanders open voor belastingen op zaken als vliegen en vlees eten. Ook vraagt de opkomst van de nieuwe deeleconomieën om nieuwe regels. Op basis van de elf onderzoeken heeft het ministerie liefst 169 bouwstenen opgesteld, die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

De bouwstenen zouden kunnen dienen als basis voor nieuw toekomstig beleid.