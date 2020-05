Aandeelhouders van het ter ziele gegane Russische oliebedrijf Yukos hebben naar eigen zeggen beslag laten leggen op merkrechten van de befaamde wodkamerken Stolichnaya en Moskovskaya, die in Nederland staan geregistreerd. De beslaglegging is een nieuwe stap in de miljardenstrijd tussen de Russische overheid en de aandeelhouders, die zich deels in Nederland afspeelt.

De beslaglegging op de wodkamerkrechten, zou op 7 mei via een Nederlandse rechtbank hebben plaatsgevonden. De merken zijn eigendom van de Russische staat.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Rusland naar de Hoge Raad stapt na een uitspraak van het Haagse gerechtshof in februari van dit jaar. Die zaak draait om een schadevergoeding van vele miljarden euro's die de Russische staat aan voormalige aandeelhouders van oliebedrijf Yukos zou moeten betalen.

Daarom zouden ze nu ook beslag hebben gelegd op bezittingen van de Russische staat. Rusland zegt niets vernomen te hebben van de beslaglegging. De wodkamerkrechten voor de Benelux, maakten in het verleden deel uit van hetzelfde conglomeraat waar ook oliebedrijf Yukos onderdeel van was.

Yukos was in de jaren negentig een groot olie- en gasconcern. De CEO en een van de grootaandeelhouders was Mikhail Khodorkovsky, een politieke opponent van Poetin. De Russische premier zou zijn politieke macht hebben gebruikt om het bedrijf naar de ondergang te leiden.

Drie grote aandeelhouders in het concern hebben na het faillissement een arbitragezaak aangespannen tegen de Russische overheid. Dat soort zaken dienen bij het Scheidsgerecht, dat in Den Haag zit. Die procedure heeft ongeveer tien jaar geduurd. Uiteindelijk werd Rusland veroordeeld tot het betalen van zo'n 50 miljard dollar (ruim 46 miljard euro) aan de aandeelhouders.

Daar heeft Rusland vrijdag beroep tegen ingesteld, bij de hoogste gerechtelijke instantie van Nederland, de Hoge Raad.