De goudprijs is op het hoogste niveau sinds 2012 beland. De prijs per troy ounce (31,1 gram) lag toen rond 1.800 dollar (zo'n 1.661 euro). Maandag is dat 1.764 dollar per troy ounce. De opmars van de goudprijs is een direct gevolg van de coronacrisis.

Dat zegt Georgette Boele, valuta- en edelmetalenspecialist bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. "De prijsstijging is een reactie op de maatregelen en waarschuwingen van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed)", aldus de econoom.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed waarschuwde in maart al voor de enorme economische gevolgen van de corona-uitbraak. Powell kondigde als gevolg daarvan een steunprogramma aan.

Onderdeel van het programma is dat de Fed ongelimiteerd staats- en hypotheekobligaties aankoopt, totdat de markten zijn gestabiliseerd. Ook worden er bedrijfsobligaties opgekocht. "In maart zag je al direct een stijging van de goudprijs", zegt Boele.

"Een dergelijk steunprogramma zorgt voor onrust op de markten. Hierdoor keren beleggers terug naar goud en dus stijgt de prijs." De economische onzekerheid is nog niet voorbij. Boele: "Van oudsher is beleggen in goud dan een veilige haven voor beleggers."

Het absolute record van de goudprijs ligt overigens niet in 2012, maar werd een jaar eerder behaald. Op 6 september van dat jaar lag de prijs per troy ounce op 1.921 dollar.