Verzekeraar Achmea, met onder andere de merken Interpolis, Centraal Beheer en Zilveren Kruis, zag in de eerste drie maanden van het jaar al wat verschuivingen in de claims die zijn binnengekomen als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerde update.

Volgens Achmea, marktleider in verzekeringen in Nederland, werden in het eerste kwartaal al meer schades gemeld op de reis- en evenementenverzekeringen en minder verkeer- en inbraakschades.

In het eerste kwartaal zaten twee weken waarin in Nederland maatregelen waren genomen in verband met de uitbraak van het virus. Dat was in de tweede helft van maart. Al eerder was het effect zichtbaar in andere landen, met bijvoorbeeld gevolgen voor reizen.

Voordat van overheidswege reisbeperkingen werden ingesteld, konden reizigers die wilden afzien van een vakantie en een annuleringsverzekering hadden afgesloten daar een beroep op doen. "De schades bij inkomen en verzuim zijn tot nu toe in lijn met andere jaren, maar kunnen toenemen als gevolg van een langere duur van de pandemie en ziektes", aldus Achmea.

Via de inkomensverzekeringen kunnen werkgevers een beroep doen op financiële bijstand. "Veel werkgevers hebben ziekte en verzuim bij ons verzekerd", legt een woordvoerder van Achmea uit. "Bij verzuim kunnen ze bijvoorbeeld een claim indienen voor dat deel dat de overheid niet vergoedt in het kader van de coronamaatregelen."

Bij schades in het verkeer én bij inbraken lag het aantal claims bij de verzekeraars juist lager. "Sinds mensen veel thuiswerken, zien we dat het aantal schades bij motorvoertuigen lager ligt en ook dat er minder inbraken gemeld worden", licht een woordvoerder toe.

Tenslotte zag Achmea bij de zorg een afname van 'planbare zorg' en een hoger aantal ziekenhuis- en ic-opnames als gevolg van COVID-19.