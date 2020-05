Theo Henrar treedt per eind deze maand terug als directievoorzitter van Tata Steel Nederland. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Vakbond FNV spreekt van "ontslag", maar een woordvoerder van het bedrijf wil niet bevestigen dat het om een gedwongen vertrekt gaat.

"De directievoorzitter treedt terug na wederzijds overleg", zegt de woordvoerder. Tata Steel Nederland wacht een reorganisatie, waarvan de personele consequenties in verband met de coronacrisis zijn uitgesteld.

Volgens de FNV was Henrar juist degene die zich hard maakte voor baanbehoud in Nederland. "De eigenaren van Tata Steel in India willen heel graag IJmuiden inkrimpen, maar Henrar wist ze keer op keer te overtuigen van het grote belang van de vestiging voor Tata Steel en Nederland."

De directievoorzitter werkte al 33 jaar voor Tata, voorheen Hoogovens, in IJmuiden.