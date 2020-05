Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de praktijkexamens maandag hervat met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zo zijn mondkapjes verplicht en mogen instructeurs niet meerijden.

Het CBR neemt de komende tien weken praktijkexamens af van kandidaten van wie de eerste afspraak tussen 16 maart en 6 mei was uitgesteld. Als er meer capaciteit blijkt te zijn, komen ook anderen in aanmerking voor het examen.

Naast basisregels als thuisblijven bij klachten en indien mogelijk voldoende afstand houden, gelden er bij de examens extra hygiënemaatregelen. De examinatoren en kandidaten dragen mondkapjes en maken delen van het voertuig schoon. Verder mag de rijinstructeur niet meerijden en het eindgesprek niet fysiek bijwonen.

Voordat het examen wordt afgenomen, wordt aan de hand van een aantal gezondheidsvragen besloten of het examen door mag gaan. Dit gebeurt buiten of in de auto, maar niet in de examencentra, omdat het CBR zo min mogelijk personen wil toelaten.

De theorie-examens worden sinds vorige week woensdag weer afgenomen. Ook bij deze examens worden extra maatregelen genomen. In beide gevallen geldt dat je het examen bij ziekteverschijnselen gratis mag verplaatsen.

