De Ierse prijsvechter Ryanair is een van de grootste klanten van de veelgeplaagde Boeing 737 MAX. De maatschappij zou het eerste toestel aanvankelijk in april 2019 aan de vloot toevoegen, maar de verwachting is nu dat dit op zijn vroegst in oktober gebeurt.

Dat heeft Ryanair maandag gezegd bij de bekendmaking van de jaarcijfers over het gebroken boekjaar. De Boeing 737 MAX staat sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond, nadat twee toestellen van dit type waren neergestort, waarbij alle passagiers om het leven kwamen.

Na de tweede crash in korte tijd besloten overheden het toestel niet meer te laten vliegen en werden de nieuwe bij Boeing bestelde vliegtuigen ook niet meer geleverd. Volgens Ryanair denkt vliegtuigbouwer Boeing dat de 737 MAX aan het eind van de zomer in de VS weer mag vliegen.

"We blijven fan van en gecommitteerd aan dit vliegtuig dat de industrie zal veranderen", aldus Ryanair. De MAX in de configuratie zoals Ryanair die besteld heeft, heeft 4 procent meer stoelen aan boord en verbruikt 16 procent minder brandstof dan de huidige 737's.

In verband met de coronacrisis wil Ryanair het aantal bestelde toestellen wel verlagen. Het bedrijf zegt daarover in gesprek te zijn met Boeing. Ryanair heeft tweehonderd Boeing 737 MAX-200-toestellen besteld, met een optie op nog eens 75 van deze vliegtuigen.