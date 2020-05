Tienduizenden mensen staan in de wachtrij voor een beleggingsrekening, schrijft het Financieele Dagblad maandag. Handelsplatformen kunnen de grote aantallen aanvragen niet aan, waardoor de wachtenden in de afgelopen weken het herstel op de beurzen zijn misgelopen.

Na een flinke dip in maart, door de coronacrisis, zijn de koersen inmiddels namelijk weer flink gestegen. Dat maakte het tot het ideale moment om te beginnen met beleggen.

Bij handelsplatform DeGiro staan zo'n 30.000 mensen in de wacht voor een beleggingsrekening, schrijft de krant. Sinds begin 2020 groeide het aantal aanmeldingen voor het platform met bijna 160.000, wat neerkomt op 5.000 per dag. Dat is tien keer zoveel als gewoonlijk. Inmiddels is er een tijdelijke stop afgekondigd om de achterstand weg te kunnen werken.

BinckBank zag ook een flinke stijging in het aantal aanmeldingen, hoewel daar de wachtlijst inmiddels wel is weggewerkt.

