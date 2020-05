De Amerikaanse economie kan dit kwartaal "makkelijk" 20 tot 30 procent krimpen vanwege de coronacrisis, zei Fed-voorzitter Jerome Powell zondagavond in een interview op de Amerikaanse televisiezender CBS.

Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus in de Verenigde Staten hebben veel bedrijven hun deuren gesloten. Veel ondernemingen dreigen failliet te gaan en sinds het begin van de uitbraak zijn ruim 36 miljoen Amerikanen hun baan verloren.

De voorzitter van het Amerikaanse stelsel van centrale banken verwacht tot het einde van 2021 economische krimp. Ook zou het werkloosheidspercentage in de VS kunnen oplopen tot 25 procent. Dit gebeurde voor het laatst tijdens de economische crisis van de jaren dertig.

Powell denkt dat de economie in het derde kwartaal weer iets zal groeien, mits een tweede golf van het virus uitblijft. Een terugkeer naar de economische omstandigheden van voor de coronacrisis is volgens hem pas mogelijk als er een vaccin tegen COVID-19 is.

Toch zegt de voorzitter van de Federal Reserve er vertrouwen in te hebben dat de Amerikaanse economie zal herstellen. Het Amerikaanse financiële systeem werkt volgens Powell goed.

Bovendien is het coronavirus een "externe gebeurtenis" en geen probleem binnen het financiële systeem zelf. Daarom kan de Amerikaanse economie goed herstellen, zegt hij.

De VS is het zwaarst door het coronavirus getroffen land. Tot nu toe zijn er 89.000 coronapatiënten overleden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.