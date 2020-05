Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, wordt het ook weer drukker in de winkelstraten. Om het bezoek aan een winkelgebied veilig te laten verlopen, heeft Retailagenda in samenwerking met andere brancheorganisaties richtlijnen opgesteld om een verantwoord bezoek aan winkelgebieden te bevorderen.

De richtlijnen zijn bedoeld voor ondernemers, handhavers en gemeenten. Door de richtlijnen samen te handhaven, kan veilig winkelen worden gewaarborgd. De brancheorganisaties, waaronder Retailagenda en INretail, willen op deze manier een gevoel van veiligheid creëren bij het winkelend publiek.

De komende periode zal getoetst worden of de opgestelde richtlijnen, zoals een maximumaantal bezoekers per winkel, voldoende zijn. Eventueel worden de regels nog aangepast of verder aangescherpt.

