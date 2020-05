Donald Trump lijkt de steun van zijn land aan de WHO te willen hervatten, meldt Fox News op basis van een conceptbrief van de Amerikaanse president aan de directeur-generaal van de wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trump schortte de miljoenensteun vorige maand nog op.

Uit de brief komt naar voren dat Trump de steun alleen wil hervatten als deze wordt gelijkgetrokken met de Chinese bijdrage. Voor de WHO betekent dit alsnog een zware klap; de VS zou hierdoor namelijk een tiende van het oorspronkelijke bedrag gaan betalen.

Voordat Trump half april de betaling aan de WHO stopzette, was zijn land de grootste sponsor van de organisatie. De VS betaalde de gezondheidsorganisatie jaarlijks 400 miljoen dollar (370 miljoen euro).

De stopzetting had alles te maken met het wantrouwen van de president jegens de organisatie. Hij vond dat de WHO meewerkte aan de verspreiding van desinformatie over het coronavirus uit China.