8 procent van de CNV-leden zegt dat hun werkgever hen geen vakantiegeld wil betalen vanwege de coronacrisis, blijkt uit een peiling van de vakbond. Als dat percentage ook voor niet-CNV-leden geldt, zou dat betekenen dat in heel Nederland een half miljoen werkenden geen vakantiegeld krijgt.

Nog eens 11 procent van de CNV'ers weet niet of hun werkgever vakantiegeld uitkeert. De peiling is gehouden onder een representatieve groep van zeventienhonderd leden, aldus de bond.

"Vakantiegeld is echter een wettelijk recht. We begrijpen dat veel ondernemers in zwaar weer verkeren. Maar het eenzijdig inhouden van het vakantiegeld kan niet zomaar", stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Zeker niet omdat veel ondernemers nu overheidssteun krijgen om de salarissen door te betalen."

Vakantiegeld schrappen alleen in overleg

Werkgevers mogen alleen vakantiegeld inhouden in overleg met de werknemer. "We willen daarom heel werkend Nederland oproepen om zich bij ons te melden als ze geen vakantiegeld krijgen." Zij kunnen bij het Meldpunt Vakantiegeld terecht.

CNV belooft in gesprek te gaan met bedrijven die geen vakantiegeld uitbetalen. Leidt dat tot niets, dan stapt de bond mogelijk naar de rechter, dreigt Fortuin: "Zeker bij bedrijven waar er geen sprake van omzetverlies blijkt te zijn, of een andere gegronde reden om het vakantiegeld uit te stellen. Dan gaan we over tot steviger middelen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.