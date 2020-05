Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken werkt aan een wet om de woningmarkt voor starters en mensen met een middeninkomen beter toegankelijk te maken. Onderdeel van deze wet is de maximering van de huurverhoging in de vrije sector. De jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector wordt in deze nieuwe wet gemaximeerd op een inflatie van plus 2,5 procent.

Een maximering zorgt ervoor dat ook huurders in de vrije sector weten waar zij aan toe zijn en niet onverwacht te maken krijgen met huurverhogingen, aldus de minister.

Momenteel zit er geen maximum aan de huurverhoging in de vrije sector. Het gevolg is dat verhuurders wel 5 tot 6 procent huurverhoging per jaar kunnen vragen.

In de nieuwe wet wordt de maximale jaarlijkse stijging van de huur gelijkgetrokken met huurders van een sociale huurwoning. Daarnaast is minister Ollongren van plan om een opkoopbescherming in te voeren. Deze regeling moet voorkomen dat beleggers starterswoningen opkopen voor de verhuur.