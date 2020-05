Luchthaven Schiphol mag in de toekomst alleen verder groeien, als de hinder voor de omwonenden aantoonbaar afneemt. Dat is onderdeel van de ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 van minister Cora van Nieuwenhuizen (IenW), die vrijdag in de ministerraad is vastgesteld.

"Voor de Nederlandse luchthavens is er voortaan alleen perspectief op groei als dit veilig kan, de hinder voor mensen in de omgeving afneemt en de belasting voor het klimaat aantoonbaar afneemt", aldus het ministerie. De luchtvaartnota schetst de kaders voor de ontwikkeling van de luchtvaart in Nederland voor een langere periode. De precieze invulling ervan volgt later.

Wel staat concreet in de ontwerpnota dat Schiphol "gezien het huidige operationele systeem" niet verder kan groeien dan 540.000 vliegbewegingen per jaar. Tot en met dit jaar mag Schiphol maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar afhandelen, maar gezien de effecten van de coronacrisis op de luchtvaart wordt dit aantal bij lange na niet gehaald. "Tot een paar maanden terug zaten we in Nederland met de luchtvaart in een totaal andere situatie", zegt Van Nieuwenhuizen daarover.

"Nu zetten we alles op alles om de sector en de vele mensen die er in Nederland hun boterham mee verdienen door een hele zware periode te helpen." De minister wijst erop dat na crises in het verleden is gebleken dat de luchtvaart snel kan herstellen. "Met de ontwerp-Luchtvaartnota leggen we de basis voor de periode na deze crisis."

207 Zo wordt een vliegtuig op Schiphol in coronatijd onderhouden

Luchthaven op zee van de baan

Volgens de minister is met de nota een balans gevonden tussen de verschillende belangen. "En geven we de mensen in de sector, de omwonenden en de mensen die vliegen perspectief voor de langere termijn." Veiligheid staat bij de verdere ontwikkeling van Schiphol voorop en een luchthaven in zee lijkt van de baan. Het kabinet zal daar in ieder geval geen onderzoek naar doen. Verminderen van hinder kan onder andere door het aantal nachtvluchten verder te beperken.

Het kabinet wil meer gaan sturen op de netwerkfunctie van Schiphol, de verbindingen behouden die bijdragen aan de concurrentiepositie van Nederland als vestigingsland. Vakantievluchten moeten verplaatst worden naar Lelystad. "Daarnaast wil het kabinet samen met betrokken partijen de internationale verbindingen over het spoor en de weg verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om voor korte afstanden de trein of de bus te nemen in plaats van het vliegtuig."