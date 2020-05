Rusland stapt naar de Hoge Raad om een uitspraak van het Haagse gerechtshof uit februari van dit jaar aan te vechten. De zaak draait om een schadevergoeding van vele miljarden euro's die de Russische staat aan voormalige aandeelhouders van oliebedrijf Yukos zou moeten betalen.

Yukos was in de jaren negentig een groot olie- en gasconcern. De CEO en een van de grootaandeelhouders was Mikhail Khodorkovsky, een politieke opponent van Poetin. De Russische premier zou zijn politieke macht hebben gebruikt om het bedrijf naar de ondergang te leiden.

"In de periode van 2003 tot 2006 heeft de Russische Federatie een aantal omvangrijke belastingheffingen aan Yukos opgelegd en in verband daarmee een belangrijke productiemaatschappij van Yukos geveild. Uiteindelijk is Yukos in 2006 failliet verklaard", zei het gerechtshof Den Haag in een toelichting op het vonnis van eerder dit jaar.

Drie grote aandeelhouders in het concern hebben na het faillissement een arbitragezaak aangespannen tegen de Russische overheid. Dat soort zaken dienen bij het Scheidsgerecht, dat in Den Haag zit. Die procedure heeft ongeveer tien jaar geduurd. Uiteindelijk werd Rusland veroordeeld tot het betalen van zo'n 50 miljard dollar (ruim 46 miljard euro) aan de aandeelhouders.

"Het Scheidsgerecht was van oordeel dat het de Russische Federatie niet werkelijk te doen was om belasting van Yukos te innen, maar om Khodorkovsky als potentiële rivaal van president Poetin uit te schakelen en zich de eigendommen van Yukos toe te eigenen", zegt het gerechtshof in de motivatie. Rusland ging met succes tegen de uitspraak van het Scheidsgerecht in beroep, maar die uitspraak werd door het gerechtshof terzijde geschoven.

Daar stelt Rusland nu weer beroep tegen in bij de Hoge Raad, de hoogste gerechtelijke instantie van Nederland.