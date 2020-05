Bedrijven en organisaties kunnen vanaf 1 juli inzicht krijgen in hoe cultureel divers hun personeelsbestand is, zonder inbreuk te doen op de regels met betrekking tot het registreren van de achtergrond van werknemers. Dat kan via de Barometer Culturele Diversiteit die vanaf 1 juli tegen kostprijs beschikbaar komt voor alle ondernemingen met meer dan 250 werknemers.

Dat heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt.

Het ministerie steunt het initiatief om culturele diversiteit te bevorderen. "We hebben eerder een pilot gehouden en daaruit bleek dat werkgevers heel blij zijn als ze inzicht krijgen in hoe divers hun personeelsbestand nu echt is", aldus een woordvoerder vrijdag.

Organisaties en bedrijven kunnen hun personeelsbestand aanleveren bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en krijgen dan een geanonimiseerde lijst terug waarop te zien is welk percentage van het personeel een bepaalde achtergrond heeft. "Die informatie kan worden uitgesplitst naar al bekende subgroepen van de personeelsadministratie, zoals functiegroep of aantal jaren in dienst."

Volgens de woordvoerder hebben kleinere bedrijven wel inzicht in het aandeel mensen dat ze in dienst hebben met een niet-westerse achtergrond, maar ontbreekt dat vaak bij de grotere. "Dankzij inzicht komt bewustwording, en dat zou dan weer moeten leiden tot handelen", verduidelijkt de woordvoerder.