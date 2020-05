Corendon stopt met het aanbieden van de zogeheten sneltest op antistoffen vanwege aanhoudende verwarring over het soort test. Dat meldt de reisorganisatie op zijn website. Dit staat los van het plan om vakantiegangers met ingang van eind juni 'coronavrije' vakanties aan te bieden.

De reisorganisatie stelt dat er teveel onduidelijkheid heerst, met een verstorende discussie als gevolg.

"Hierbij blijkt dat er bij pers en publiek voortdurend verwarring blijft ontstaan over de twee verschillende soorten tests die er zijn: de (snel)test op antistoffen, die Corendon via deze website aanbiedt, en de (snel)test die de aanwezigheid van het virus kan vaststellen", aldus de reisorganisatie.

Ook minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zou het publiek woensdagavond verkeerd geïnformeerd hebben over het onderscheid, zo claimt Corendon.

Rectificatie: In dit bericht wekten we in eerste instantie ten onrechte de suggestie dat de aankondiging te maken had met het plan van de touroperator om vakantiegangers met ingang van eind juni 'coronavrije' vakanties aan te bieden. Dat is niet het geval.

Corendon is nog steeds van plan om passagiers te testen, om zo te kijken of ze besmet zijn. Dat staat los van de sneltest op antistoffen, die het bedrijf ook aanbood.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.