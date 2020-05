Voor de retailsector is het hebben van een webshop sneller onmisbaar geworden door de coronacrisis, stelt het onderzoeksbureau van Rabobank donderdag. Dat is een ontwikkeling die al gaande was, maar die wordt aangezwengeld door de bijeffecten van de pandemie.

"De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat digitalisering van levensbelang is voor retailers", aldus de sectorspecialisten. "Het uitsluitend beschikken over een fysiek contactpunt met klanten is te kwetsbaar."

Consumenten ontdekken sinds maart extra hoe gemakkelijk online bestellen is, en zullen volgens RaboResearch dan ook hogere eisen gaan stellen aan de fysieke winkels waar ze nog wél naartoe gaan.

Deze winkels moeten daarom nog duidelijker maken wat voor klanten de toegevoegde waarde is om er langs te gaan. "Indien die toegevoegde waarde niet duidelijk is of niet waargemaakt wordt, kiezen klanten voor alternatieven, waaronder online."

Wel lijken klanten lokale winkels gedurende de coronacrisis meer te zijn gaan waarderen. Dit zouden deze ondernemers vast kunnen houden door te letten op een duidelijke toegevoegde waarde van fysiek bezoek, maar ook door online goed vindbaar te zijn.

