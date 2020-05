Het aantal openstaande vacatures is voor het eerst in zeven jaar op jaarbasis gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. De afname in het eerste kwartaal was bovendien de grootste daling die ooit is gemeten.

Het CBS telde aan het einde van maart 226.000 openstaande vacatures. Het waren er ruim 60.000 minder dan een jaar eerder, dat komt neer op een afname van 21 procent.

Het UWV constateerde afgelopen donderdag een vergelijkbare ontwikkeling. Het aantal vacatures op de site van de uitvoeringsinstantie is sinds het begin van de coronacrisis medio maart met een kwart gedaald.

Vooral in de handel en horeca ontstonden in het afgelopen kwartaal minder vacatures. Met een daling van 57 procent was de afname in de horeca het grootst.

Ook de groei van het aantal nieuwe banen vlakte af. Er kwamen in het afgelopen kwartaal 23.000 banen bij. Dit betekent echter ook dat de spanning op de arbeidsmarkt is afgenomen. Er zijn nu gemiddeld 82 in plaats van 91 vacatures per 100 werklozen.