Het aantal passagiers dat in april via luchthaven Schiphol reisde, is uitgekomen op iets minder dan 127.000. In april vorig jaar waren dat er nog ruim 6,1 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die de luchthaven donderdag heeft bekendgemaakt.

Het gaat om een nooit eerder vertoonde daling van 97,9 procent. Als gevolg van de coronacrisis gelden wereldwijd reisbeperkingen en als gevolg daarvan is het vliegverkeer vrijwel tot stilstand gekomen.

Een landingsbaan op Schiphol doet nu dienst als parkeerplaats voor vliegtuigen. Op het luchthaventerrein staan inmiddels meer geparkeerde vliegtuigen dan auto's van reizigers.

Het aantal vliegbewegingen daalde in april met bijna 90 procent tot iets meer dan 4.000, dat waren er in dezelfde maand vorig jaar bijna 42.000. Schiphol komt dit jaar bij lange na niet aan het maximaal aantal toegestane vliegbeweging van 500.000.

Het duurt waarschijnlijk nog jaren voordat het vliegverkeer weer terug is op het niveau van voor de coronacrisis.