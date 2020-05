KLM-passagiers van wie de vlucht de komende tijd geannuleerd wordt als gevolg van de beperkingen die gelden in verband met de coronacrisis, krijgen vanaf nu direct de keuze tussen een voucher of hun geld terug. Dat maakt de maatschappij donderdag bekend.

Tot dusver gaf de maatschappij reizigers standaard een voucher en werd daarin gesteund door het Nederlandse kabinet. Laatstgenoemde komt nu op dat beleid terug op aangeven van Brussel.

Passagiers die al een voucher hebben, kunnen niet alsnog hun geld meteen terugkrijgen. Na een jaar konden passagiers hun geld sowieso al terugkrijgen als de voucher niet was gebruikt. "Dat blijft zo voor de reizen die eerder al zijn geannuleerd", zegt een woordvoerder desgevraagd.

KLM stelt dat de maatschappij niet alleen terugkomt op het 'voucherbeleid' in verband met de politieke koerswijziging onder druk uit Brussel. Volgens KLM is de situatie in de luchtvaart nu ook "iets meer gestabiliseerd". Wel geeft KLM ook gehoor aan de oproep uit Brussel om de vouchers aantrekkelijker te maken. "In de vorm van extra waarde."

Transavia hanteerde zelfde beleid als KLM

Een woordvoerder van Transavia kon nog niet zeggen wat het beleid met betrekking tot de vouchers wordt. Transavia is een dochtermaatschappij van KLM en hanteerde tot dusver hetzelfde voucherbeleid als KLM.

Reisbrancheorganisatie ANVR stelt dat reizigers die een pakketreis hebben geboekt, sowieso al hun geld terug konden vragen. "Maar wij kunnen dat eigenlijk niet betalen. Het gaat om honderdduizenden reizen", zegt een woordvoerder desgevraagd. "Dus we doen een moreel beroep op ze om een voucher te accepteren."

Anderzijds waarschuwt de ANVR ook. "Wanneer klanten hun geld terugvragen, gaat daar een periode overheen. Als de reisorganisatie binnen die periode failliet gaat, heeft de klant niks." De vouchers van de reisbranche zijn juist gedekt tegen faillissement, via de SGR.