Dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen en forse productiebeperkingen kruipt zowel de vraag naar als de prijs van olie uit het dal. Volgens het internationale energieagentschap (IEA) trekken de mobiliteit en activiteit meer aan dan eerder verwacht werd én hebben vooral de landen die geen lid zijn van de OPEC de oliekraan veel verder dichtgedraaid dan was voorspeld.

Desondanks zal de daling van de vraag naar olie in 2020 ongekend groot zijn, maar iets minder groot dan vorige maand nog werd gedacht. Dat zegt het IEA in de raming van mei die donderdag is gepubliceerd.

In wat door het IAE "black april" wordt genoemd, gingen de vraag naar en prijs van olie hard onderuit. Op zeker moment moest voor bepaalde contracten zelfs geld toegelegd worden om van de olie af te komen. De OPEC-landen, waaronder de grote Arabische olielanden, spraken een forse productiebeperking af om de vrije val van de prijs te stuiten.

Die productiebeperking trad pas op 1 mei in werking. Volgens het IAE hebben de Verenigde Staten en Canada - geen OPEC-landen - de productie ook fors teruggebracht. "En ook sneller dan gedacht." Het agentschap verwacht dat eind mei wereldwijd nog 2,8 miljard mensen te maken hebben met lockdownmaatregelen, waar dat er eerder vier miljard waren.

"De mobiliteit is nog steeds beperkt, maar bedrijven starten weer op en mensen gaan weer naar het werk. Dit zal, alhoewel nog bescheiden, tot meer vraag leiden", aldus het IEA.

